モデルの長谷川理恵（51）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられたスタイルを披露した。長谷川は「断酒生活、早いもので残すところ1週間！」と切り出し、「血液検査の数値も楽しみだし何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫ついでに浮腫みまでとれて体重も減メンタルは安定するしまだまだ続けたい気持ちになるのはランナーズハイならぬ断酒ハイ？！うん、そんな感じ」と心境をつづった。