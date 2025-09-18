元モーニング娘。の田中れいな（35）が17日、自身のブログを更新。バースデーイベントを告知した。田中は「2025年11月11日(水)にバースデーイベントおつかれいな会13開催決定しました」と告知した。続けて「去年はバースデーイベントお休みしてみんなと会われんやったけん、なんか年とった感じがなかったし『あれ。誕生日あったっけ?』って感じで。あと誕生日にイベントせんといい気持ちで年末も年越されんなーって感じた2024