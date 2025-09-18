「ドジャース６−９フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が試合後、プレーオフで「リリーフで行くということであれば外野守備にもつかないといけない状況にもなる。どんな状況になっても対応できる準備はしたい」と発言。これを報道陣から伝え聞いたロバーツ監督は、思わず笑みを浮かべ、ジョークを飛ばすシーンがあった。監督会見で報道陣から大谷の発言が指揮官に伝えられると、“とんでもないこ