元日向坂46の影山優佳（24）が17日、自身のインスタグラムを更新。人気ガールズグループ・TWICEのライブを訪れたことを報告した。影山は「TWICEさんの東京ドーム公演観に行かせていただき、たくさんのパワーを頂戴してきました」とつづり、東京ドームを背景にしたショットを公開。メンバー・MINAのうちわやぬいぐるみ、カチューシャなどのグッズを身につけた姿を披露した。さらに「自分のことを愛してたくさんの人を幸せにするって