米国で生成ＡＩ（人工知能）が会話形式で自動回答する「ＡＩチャットボット」を利用後、若者たちが自殺したとされる事件が相次ぎ、社会問題化している。自殺を肯定し、方法を手引きする役割を担った可能性があるＡＩに対し、遺族らは厳格な規制を求めている。開発企業を相手取り提訴する動きも活発化している。（ワシントン支局中根圭一、ロサンゼルス支局後藤香代）「『宿題を手伝ってくれる存在』として始まったが、自殺