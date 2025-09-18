バンダイスピリッツは、『30 MINUTES MISSIONS ANOTHER EXAMACS PLAN』より「30MM 1/144 eEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)」(3,080円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「30MM 1/144 eEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)」(3,080円)『30 MINUTES MISSIONS ANOTHER EXAMACS PLAN』よりeEXM-9dm バスキ