歌舞伎俳優中村獅童が17日、インスタグラムを更新。53歳の誕生日を迎えたことを投稿した。獅童はバースデーケーキを食べる様子や、旅行先での家族写真をアップし「9月14日で53歳になりました、ハル君なっちゃん沙織ありがとう〜まだまだ突っ走るよ」と、家族の名前を挙げた。獅童は15年に沙織さんと結婚。子供たちは中村陽喜（7）中村夏幹（5）として、歌舞伎の舞台に立っている。フォロワーからは「奥さま美しい」「家族4人で幸せ