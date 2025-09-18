● ヤクルト 2 − 4 巨人 ○＜23回戦・神宮＞巨人の中山礼都が神宮球場でまた打った。中山は17日のヤクルト戦の試合前まで、神宮球場での打率.579（19打数11安打）と好相性を誇っていたが、この日も3−2の4回無死一塁の第2打席、奥川恭伸が1ボール1ストライクから投じた3球目の外角のストレートを逆らわずにレフト前に運んだ。17日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏