SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。これはどの都道府県でしょうか？■気になる解答は…このシルエットは……「千葉県」でした！千葉県といえば、ディズニーリゾートを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか？また、特産の落花生も有名ですよね！パッと思い浮かびましたか？では皆さん、