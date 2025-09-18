気象台は、午前8時57分に、洪水警報を花巻市、紫波町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・花巻市、紫波町に発表 18日08:57時点内陸、沿岸北部では、18日夕方まで土砂災害に警戒してください。内陸では、18日昼前まで低い土地の浸水に、18日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■盛岡市□大雨警報・土砂災害18日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■宮古市□大雨