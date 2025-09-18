アジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」が9月17日、韓国・釜山で開幕した（同26日まで）。〈アジア映画の窓部門〉に正式出品された『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』から、西島秀俊、グイ・ルンメイ、ジュリアン・ワン、フィオナ・フー、真利子哲也監督が、映画の殿堂オープンシネマで行われたオープニングカーペットイベントに登場した。【画像】オープニングセレモニーに登場した『Dear Stranger／ディア・