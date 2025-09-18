秋篠宮ご夫妻は世界各地から集まった日系人の交流会に出席された。「海外日系人大会」は世界各地の日系人が集まり親睦を深める会合。この大会に出席を重ね、今回15回目となる秋篠宮ご夫妻は17日夕方、交流会の会場を訪れ、ブラジルやハワイなどから集まった約200人の参加者とともに乾杯された。その後、テーブルを回り、40分間にわたり参加者と交流された。秋篠宮さまは日系人の留学生たちに「どういうことを勉強していますか」と