ダイソーをパトロールしていると、キャラクターグッズ売り場で掘り出し物を発見しました。大人気ディズニーキャラクターがデザインされたポーチですが、ダイソー商品とは思えないほど、細部まで作りがしっかりとしてるんです！デザインも収納力も申し分なく、お値段はなんと￥330（税込）。コスパ抜群ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイカットポーチ（くまのプーさん）DC9価格：￥330（税込）販売ショップ：ダ