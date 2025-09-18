ダイソーをパトロールしていると、スタイリッシュなお弁当箱を発見しました。クリアな素材が使われているアイテムで、詰めたおかずが見えるデザインなんです。こういった類の物を、以前無印良品で見かけていた筆者。1,000円以上はする代物でしたが、ダイソーのものはなんと300円！必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：抗菌2段透明ランチボックス（705mL）価格：￥330（税込）サイズ（約）：9.7cm×9.3cm×16.3cm