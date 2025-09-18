本記事では、スペインへの「オトナ留学」のリアルな魅力をお伝えします。写真はバルセロナの社会人向け語学学校ドンキホーテ（筆者撮影）【写真を見る】50代の筆者が訪れたスペインの首都・マドリード。心が浄化されるような美しい建造物はこんな感じ皆さんは10日間の休みがあったらどこで何をしますか？通常の旅行では味わえない現地での学びや生活ができるオトナ留学の渡航先として、筆者は今までの記事でドバイやマルタ、セブ島