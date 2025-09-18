『会社四季報2025年3集 秋号』が9月18日に発売された。全上場3890社を“読破”して見えた、市場の最新テーマやキーワードは何か。4月のトランプ関税ショックで多くの企業がたちまち保守的になった中、四季報・秋号の業績見通しに変化は見られるのか。『会社四季報』の島大輔編集長が解説する。【タイムテーブル】00:00 イントロ00:59 四季報「秋号」の注目ポイント01:04 本編01:18 秋号の位置づけ・特徴03:15 本日のテーマ03: