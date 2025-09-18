◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打達成から一夜明け、３年連続本塁打王に向けてリーグトップのシュワバーと直接対決第３ラウンドに臨む。チームは現在、救援陣が苦しい投球が続いている。２３年