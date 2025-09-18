元日向坂４６の女優・齊藤京子が１７日、韓国・釜山で行われた第３０回釜山国際映画祭（２６日まで）のオープニングレッドカーペットに登場した。初主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）が同映画祭の「アジア映画の窓部門」に正式出品。アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター山岡真衣（齊藤）が、「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語だ。５月の第７８回カンヌ国際映画祭に続く、海外映