EXILEの元パフォーマー・黒木啓司さん（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛車との別れを報告した。「初めての#g63お世話になりました」とベンツゲレンデG63との記念ショットを公開。「今日でお別れでした」とつづった。「色々な思い出がありますちょっとさみしさはありますが写真と共に心に刻も！黒木家をありがとう」と記した。妻で実業家・タレントの宮崎麗果は「ありがとうゲレちゃん」とコメント。