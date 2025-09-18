“邪道”大仁田厚が１７日、初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）へ不穏な予告を行った。大仁田は１１日のＳＳＰＷ後楽園ホール大会で雷神矢口、リッキー・フジと組んで間下隼人、関根”シュレック”秀樹、洞口義浩とテキサストルネードランバージャックデスマッチで激突した。９・２８鶴見での電流爆破デスマッチで対戦する大仁田と間下。凶器が乱舞するストロングスタイル