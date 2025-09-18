そごう・西武は9月17日から、東京・池袋の「西武池袋本店」地下食品フロアを順次リニューアルオープンした。地下1階「スイーツ&ギフト」(菓子、名産品売場)のオープンにあたり、9月16日、メディア内覧会が開催された。「デパチカ」は、2フロア(地下1・2階)の3ゾーン・約3000m2、約180ショップで構成される。改装前の南北に長いフロアから、菓子と総菜を2層に分け、買い回りしやすい構造に改装した。地下1階スイーツ&ギフト