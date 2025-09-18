人気のコンパクトSACに待望のディーゼルモデルを投入BMWの日本法人は2025年9月9日、プレミアム・コンパクトSAC「X2」のラインナップに新たなディーゼル仕様「X2 xDrive20d M Sport」を追加したと発表しました。 同日から全国の正規ディーラーで販売を開始し、納車は9月中旬以降が予定されています。BMW「X2」に待望のディーゼルモデル「X2 xDrive20d M Sport」を追加。（写真はMパフォーマンス仕様「M35i xDrive」）【画像】こ