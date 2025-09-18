神戸生まれのパティスリー「アンテノール」から、秋のハロウィンスイーツが登場♡人気のラングドシャを詰め合わせたギフトや、表情豊かなおばけのレアチーズケーキ、かぼちゃのモンブランなど、見た目も味も楽しめる限定アイテムが勢ぞろい。9月1日より順次販売開始で、オンラインショップでも購入可能です♪ティータイムを華やかに彩る季節限定スイーツをぜひ楽しんでください。