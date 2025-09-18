日本航空と全日本空輸、ＩＨＩの３社は、航空機用大型エンジンの整備後に性能を確認するための試運転施設「テストセル」を国内に初めて設置する方向で検討を進めている。２０２９年頃の完成を目指す。現在は海外の施設にエンジンを輸送して整備しているが、輸送を含む費用の軽減や国内の整備能力向上を狙う。費用軽減整備能力向上航空機のエンジンは、退役までの約２０年間で２〜３回の大規模整備を行う。整備では、航空機か