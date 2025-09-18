東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値173.64高値173.85安値173.09 174.72ハイブレイク 174.29抵抗2 173.96抵抗1 173.53ピボット 173.20支持1 172.77支持2 172.44ローブレイク ポンド円 終値200.29高値200.36安値199.48 201.49ハイブレイク 200.92抵抗2 200.61抵抗1 200.04ピボット 199.73支持1 199.16支持2 198.85ローブレイク