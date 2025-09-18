東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.46高値8.46安値8.40 8.54ハイブレイク 8.50抵抗2 8.48抵抗1 8.44ピボット 8.42支持1 8.38支持2 8.36ローブレイク シンガポールドル円 終値115.02高値115.07安値114.43 115.89ハイブレイク 115.48抵抗2 115.25抵抗1 114.84ピボット 114.61支持1 114.20支持2 113.97ローブレイク 香港ドル