NZドル急落、対円で8日来安値GDPが予想以上に縮小不確実性増大 NZ第2四半期GDPは予想以上に縮小した。失業率の上昇と関税政策による不確実性の高まりを受け、前期比で-0.9%と前回+0.9%から縮小した。NZの失業率は5.2%と5年ぶり高水準に上昇、移民減少に生活費上昇が相まって個人消費を抑制した。NZ中銀は年内あと2回の利下げを予想、今年末までに政策金利は2.5%程度と見ている。 GDP縮小を受けNZドルは急落。対ドルで0.5