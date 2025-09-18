◇オランダ1部フェイエノールト2―0シッタート（2025年9月17日オランダ・ロッテルダム）フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が今季5点目を決めた。未消化だったホームのシッタート戦に先発すると、前半40分に今季5点目となる先制点を記録。右後方で相手ミスを突いた味方からのパスに反応してペナルティーエリアに走り込み、左足で相手GKの左脇を冷静に打ち抜いた。同DF渡辺剛とともにフル出場して2―0の勝利に貢献した