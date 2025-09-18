１８日午前８時３０分、関川村に土砂災害警戒情報が発表されました。これにより県内の警戒対象地域は、新発田市、村上市、関川村となっています。気象庁によりますと、降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速や