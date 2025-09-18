・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９２０８．３７（＋１２．７１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３３５９．１８（＋２９．９４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７８６．９８（－３１．２４） ・ロシア・ＲＴＳ １０６８．０７（＋２．１９） 出所：MINKABU PRESS