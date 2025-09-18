１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２６０．４２ドル高の４万６０１８．３２ドルと反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げを決定した。ＦＯＭＣ参加者による政策金利の見通しを受け、利下げが継続するとの期待感が高まり、株式相場を支援した。ＮＹダウは一時５００ドルを超す上昇となったが、ＦＲＢのパウエル議長が記者会見で、利下げに慎重