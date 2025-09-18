北海道・真狩村新陽付近で2025年9月17日、キノコ採りのために入山した80代の男性が一時行方不明になりましたが、18日朝、無事発見されました。警察によりますと、男性は17日午後2時半ごろ、知人男性と2人で、キノコ採りのために入山しました。その後、2人ははぐれてしまい、知人男性が午後5時前、「一緒に山菜採りに言った者が帰ってこない」と警察に通報しました。男性は携帯電話を持たずに入山していて、連絡手段はありませんで