気象台は、午前8時23分に、大雨警報（土砂災害）を盛岡市、宮古市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・盛岡市、宮古市に発表 18日08:23時点内陸、沿岸北部では、18日夕方まで土砂災害に警戒してください。内陸では、18日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■盛岡市□大雨警報【発表】・土砂災害18日夕方にかけて警戒■宮古市□大雨警報【発表】・土砂災害18日夕方に