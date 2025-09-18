タレントの若槻千夏（41）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。前世を占ってもらったために、ドラマの世界に入り込めないと語った。若槻は「よく韓国ドラマで、前世も恋人だったみたいな設定、めっちゃあるんです。めちゃくちゃ分かるし、めっちゃ見る」と語った。だが「私、前世を占ってもらったら盗っ人だったんです」と明かすと、共演者は大爆笑。さらに「前世が盗っ人って言われて