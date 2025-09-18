◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)5日目を迎えた陸上・世界選手権は、17日に女子200m予選が行われ、初出場の井戸アビゲイル風果選手が、福島千里さん以来14年ぶりとなる準決勝進出を決めました。井戸選手は8月に22秒79の日本記録を樹立。“開催国枠”での世界選手権出場を決めました。今大会では混合4×400mリレーにも出場し、日本史上初の決勝進出にも貢献。この日は、個人種目の200m予選に挑みました。いいスター