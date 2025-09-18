結婚し、子どもや夫とともに生活していると、〇〇ママ、〇〇の奥さんと呼ばれてしまう女性は多い。このように“自分の名前”が呼ばれなくなった主人公の葛藤を描いた作品『夫のおまけだった私が、“わたし”に還るまで』（作：戸塚ネオさん）がSNSで多くの共感を集めている。 出産を機に、子育てのために仕事を辞めた妻。すると社会との接点が無くなったことで、自分が“夫のおまけ”になってしまったと感じはじめる。そんなとき