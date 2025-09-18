米国ジョージア州のバッテリー工場建設現場で発生した韓国人の大規模拘禁事態が、韓米関係に悪影響を及ぼす要因として作用しているとの米連邦議会側の分析が公表された。米議会調査局（CRS）は12日（現地時間）、韓米関係をアップデートした報告書で「ドナルド・トランプ大統領と李在明（イ・ジェミョン）大統領の初の首脳会談の肯定的な雰囲気にもかかわらず、韓米関係には挑戦課題が残っている可能性がある」とし、その挑戦課題