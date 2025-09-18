初飛行は「1年半差」韓国の「KF-21」とトルコの「カーン」は戦闘機として現在世界で最も新しい機体です。KF-21は第4.5世代機あるいは4.5プラス、カーンは第5世代機と0.5程度の世代差はあり、推定される性能がまるっきりかぶっているわけではありませんが、共に輸出へ力を入れてもいます。このため、将来は採用国を争う“空中戦”も予測され、「どちらが強い」といった議論が大きくなるかもしれません。【写真】えっ…これが「2つ