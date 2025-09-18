オザックス（TEL03-6758-0767）は明治43年（1910年）、初代尾粼鉄太郎社長が、高き志の下、大阪・船場において創業。以来、100有余年の歳月を歩み続けている。創業時からの事業である「紙・段ボール事業」に加え、2代目尾粼徳太郎社長の先見の明と英断により誕生した「フィルム事業」「くらし事業」が、3代目尾粼敏紘社長の強力な推進力と牽引力により、同社の中核事業になるまでに成長。さらには、「グローバル