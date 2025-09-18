マツボー（TEL03-5472-1734）は1949年、「欧米を始めとする世界各国の優れた機械や新しい技術を導入し、日本の産業界の発展を通じて社会へ貢献する」を理念に、当時の松坂屋百貨店商事部の中で創業。戦後復興途上にある中、独自の情報収集力を駆使し、欧米の進んだ技術やそれを応用した機械・設備を、いち早く国内の産業界に紹介・提供してきた。これにより、機械専門商社の道が開かれ、1955年に同社の前身である松坂貿易が設立さ