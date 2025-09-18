２０１０年に閉館した日本初の室内楽専用ホールが再開に向けて動き出す――。日本大学と東京都千代田区は１７日、区内の「日本大学カザルスホール」の再開に向け、協議を始めると発表した。区がホールを借りて運営する方向だ。日大と区は今後、改修計画や運営の詳細の検討を進める。ホールは１９８７年、世界的チェリストのパブロ・カザルスの名を冠した室内楽専用の施設として、出版社「主婦の友社」が自社敷地内に開設した。