9月16日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、高橋文哉が番組にゲスト出演したNHK連続テレビ小説『あんぱん』のプロデューサーである倉崎憲氏と対談した。【関連】高橋文哉『あんぱん』で初共演の北村匠海を尊敬「本当に出会えてよかったなと思う先輩」番組で高橋は、『あんぱん』のキャスティングについて、「なんで高橋文哉を健太郎（辛島健太郎）にしたかっていうのは、やっぱり聞かせてい