スターラックス航空は、「ツーリズムEXPOジャパン」への出展を記念したプロモーションを、9月18日から30日まで実施する。日本発のエコノミークラス片道・往復航空券を12％を割り引く。対象の行き先は、台北・台中・ロサンゼルス・オンタリオ・サンフランシスコ・シアトル・フェニックス・オースティン・デンバー・ダラス・ラスベガス・ポートランド・サンディエゴ・ソルトレイクシティ行き。アメリカ国内線はアラスカ航空の運航便