モデルの押切もえさんは9月17日、自身のInstagramを更新。成長した息子とのツーショットを披露しました。【写真】レアな親子ショット「変わらずお綺麗です」「2学期に入り、運動会や芸術系と、長男・長女ともに学校・園行事が多く、仕事でも新しい企画の立ち上がりが増えるこの時期」とつづり、写真3枚、動画1本を載せている押切さん。写真の1枚目は息子とのツーショットです。押切さんは息子の肩に手を置いて、笑顔を見せています