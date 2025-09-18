自営業者や学生など国民年金の第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を翌月末日までに納付しなければなりません。保険料が未納となった月があると、将来受け取る老齢基礎年金額が減ります。 今回は、国民年金保険料について説明するとともに、保険料の追納や前納の方法について解説します。 第1号被保険者と保険料 日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することが義務づけられています。