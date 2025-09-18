「人づきあいが苦手」から「パクチーが苦手」まで、「苦手」とするものはさまざま。それぞれに応じた言い方を身につけておきたいものです。勧められたものをお断りする場合など、いざというときに使えるよう、練習しておきましょう。今回は「ラジオビジネス英語」10月号の「Lisa’s Expressions」から、「苦手です」を伝える表現をご紹介します。 be not good at be not good at（…が得意ではない、…が苦手だ）