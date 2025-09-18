事故で重傷を負い、しばらく働けなくなった。そのような時、公的な支えとなるのが「障害年金」です。ただ、制度は複雑で「どの等級になればどれだけもらえるか」が分かりにくいのも事実。 本記事では2025年度の最新データをもとに、等級別・加入制度別・家族構成別に、障害年金の支給額を具体例とともに解説します。 障害年金とは？ 制度のしくみと受給の条件 障害年金は、事故や病気によって障害が残り、働く