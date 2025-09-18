【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】投げて即→先頭打者！「最もクール」と話題の高速リプレイドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。初回を無失点で切り抜けた直後、ベンチへ駆け戻り打席の準備を整える一幕が映し出され、その“大忙し”ぶりが米識者やファンの間で話題となった。今季13度目の先発となった大谷は、初回にリーグトップの53本