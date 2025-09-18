「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）広島が阪神に完敗し、同戦５連敗となった。７日に目の前で優勝を決められた相手にリベンジを果たせず、３位・巨人とは６ゲーム差に広がった。先発・床田が粘れず６回７安打４失点（自責点２）で１１敗目。３年連続の２桁勝利を次戦に持ち越した。チームも２年連続でシーズン負け越しが決定。ＣＳ進出へ、絶望的な状況に追い込まれた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。