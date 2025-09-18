着ていてサイズがきつくなったり、飽きてきたら大改造する。お気に入りのコートに似合うパンツがなかなかな見つからなかったら自分で作ってみる。年齢的に体のラインが出るTシャツが似合わなくなったら、ゆったり身ごろとそでにギャザーを寄せた一枚を作る……。ソーイング作家・昆布尚子さんが、自由な発想を元に生み出したアイテム21点を収載した『いつだっておしゃれしたい昆布尚子の日々の服』。発